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Sofra / Deniz Ürünleri / Paella

Paella

Paella
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

4 adet iri karides

8 parça haşlanmış kuşbaşı kuzu eti

(dilerseniz)

8 parça buttan hazırlanmış kuşbaşı

tavuk eti (dilerseniz)

8 parça iri kuşbaşı fener balığı

3 diş sarımsak

8 halka kalamar

8 adet midye

1 adet iri domates

Yarım kg pirinç (20

dakika sıcak suda

bekletilmiş)

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı

kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı safran

YAPILIŞI

Bir gece önceden, yıkanmış kalamar ve fener balığını süte yatırın. Fener balığının kafası ile kemiklerini, tuz ve safranla kaynatın. Büyük bir tavaya yağı ve sarımsağı koyun. İlk önce kabuklu olarak karidesleri 7- 8 dakika çevirin. Ardından sırasıyla sütten çıkardığınız kalamar ve fener balığını 10 dakika çevirin. Dilerseniz eti ve tavuğu da ekleyin. İyice yıkayıp kuruladığınız midyeleri katın. Domatesin kabuklarını soyun, rendeleyip ilave edin. Pirinci yıkayın. Tavadaki diğer malzemeyle birlikte çevirin. Tuz, karabiber ve kırmızıbiber ekleyin. Hazırladığınız safranlı balık suyundan yarım litreyi, 1 çay bardağı sıcak su ilavesi ile tavaya dökün. Tavanın kapağını kapatın. Kaynamaya başladığında, ateşin altını kısın. Sulu kalmasına özen gösterin.
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