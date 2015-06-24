DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Pancarlı Humus Eşliğinde Jumbo Karides

Pancarlı Humus Eşliğinde Jumbo Karides

Pancarlı Humus Eşliğinde Jumbo Karides
  • 2 Kişilik
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet jumbo karides

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Bir tutam karabiber ve tuz

Humus için:

1 çay bardağı nohut

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir tutam karabiber ve tuz

1 çorba kaşığı pancar turşusu suyu

YAPILIŞI

HUMUS için nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, temiz su ekleyerek haşlayın. Yeniden suyunu süzüp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, pancar turşusu suyu, karabiber ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı nohuda ilave edip, yeniden blenderden geçirin. Streç film sarılmış iki adet küçük boy muffin kalıbına pay edip, buzdolabında dinlendirin. Servis yapmadan 10 dakika önce buzdolabından çıkarın. Tereyağını kızdırılmış tavaya alın. Kabuğu soyulmuş bütün sarımsağı ilave edip 1 dakika soteleyin. Karidesleri ekleyip, iki yüzü de pembeleşene dek sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber katın. Humusu servis tabaklarına ters çevirin. Üzerinden streç filmi çıkarın. Yanlarına ya da üzerlerine 2'şer adet karides yerleştirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN