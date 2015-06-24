Pancarlı Humus Eşliğinde Jumbo Karides

Sofra Tarifi

4 adet jumbo karides 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 diş sarımsak Bir tutam karabiber ve tuz Humus için: 1 çay bardağı nohut 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Bir tutam karabiber ve tuz 1 çorba kaşığı pancar turşusu suyu

YAPILIŞI

HUMUS için nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, temiz su ekleyerek haşlayın. Yeniden suyunu süzüp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, pancar turşusu suyu, karabiber ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı nohuda ilave edip, yeniden blenderden geçirin. Streç film sarılmış iki adet küçük boy muffin kalıbına pay edip, buzdolabında dinlendirin. Servis yapmadan 10 dakika önce buzdolabından çıkarın. Tereyağını kızdırılmış tavaya alın. Kabuğu soyulmuş bütün sarımsağı ilave edip 1 dakika soteleyin. Karidesleri ekleyip, iki yüzü de pembeleşene dek sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber katın. Humusu servis tabaklarına ters çevirin. Üzerinden streç filmi çıkarın. Yanlarına ya da üzerlerine 2'şer adet karides yerleştirip servis yapın.