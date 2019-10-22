Parmak balık tarifi

Balığı fileto olarak temizledikten sonra eni 2 cm, boyu 5-6 cm olacak parçalar halinde kesin. Balıkların üzerinde kılçık kalmadığından emin olduktan sonra yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp, ağzı kapalı cam bir kase ile buzdolabında pişirene kadar beklemeye alın. Galeta ununa 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber, kekik ve limon kabuğunu ekleyin. İyice karıştırın ve düz bir tabağa alın. Yumurtayı derin olmayan genişçe bir kasede çırpın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp fırça ile zeytinyağı sürün. Balık parçalarını önce yumurtaya ardından galeta unlu karışıma bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 20 dakika balıklar altın sarısı rengini alana kadar pişirin. Parmak balıkları sıcak olarak arzuya göre ev yapımı mayonez, ketçap ya da hardalla servis edin.

Aşçı. Dilşat Yaşar