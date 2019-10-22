DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Parmak balık tarifi

Parmak balık tarifi

Besin değeri oldukça zengin olan balığı, çocuklara yedirmek çok kolay olmayabilir. Çocukların seveceği tarifiyle parmak balık tarifi
Parmak balık tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek (1.200 gramlık)



2 çorba kaşığı zeytinyağı



100 gram galeta unu



Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber



1 çay kaşığı kekik



Yarım limonun rendelenmiş kabuğu



1 adet yumurta



1 çay kaşığı karabiber



Bir buçuk çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Balığı fileto olarak temizledikten sonra eni 2 cm, boyu 5-6 cm olacak parçalar halinde kesin. Balıkların üzerinde kılçık kalmadığından emin olduktan sonra yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp, ağzı kapalı cam bir kase ile buzdolabında pişirene kadar beklemeye alın. Galeta ununa 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber, kekik ve limon kabuğunu ekleyin. İyice karıştırın ve düz bir tabağa alın. Yumurtayı derin olmayan genişçe bir kasede çırpın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp fırça ile zeytinyağı sürün. Balık parçalarını önce yumurtaya ardından galeta unlu karışıma bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 20 dakika balıklar altın sarısı rengini alana kadar pişirin. Parmak balıkları sıcak olarak arzuya göre ev yapımı mayonez, ketçap ya da hardalla servis edin.

Aşçı. Dilşat Yaşar

Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında Tekir
Fırında Tekir
Susamlı Somon
Susamlı Somon
Uskumru Pilaki
Uskumru Pilaki
Çorba Ekmeğinde Ispanaklı Levrek
Çorba Ekmeğinde Ispanaklı Levrek
Tatlı patates Spagettıye Sarılı Jumbo Karides
Tatlı patates Spagettıye Sarılı Jumbo Karides
Balıkbudu Köfte
Balıkbudu Köfte
Fırında Pazılı Levrek
Fırında Pazılı Levrek
Soslu Mezgit Köfte
Soslu Mezgit Köfte

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN