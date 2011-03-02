Patatese Sarılı Minekop Balığı

Sofra Tarifi

3 adet patates Birer tutam tuz ve toz beyaz biber 2x140 gram minekop balığı 1 su bardağı sıvı yağ 1 demet deniz börülcesi 2 çorba kaşığı tereyağı 8 dal taze soğan 4 adet kiraz domates Sosu için: Yarım kg havuç Yarım soğan Bir tutam safran Birer tutam tuz ve toz beyaz biber 2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için, havuç ve soğanı temizledikten sonra istediğiniz şekilde doğrayın. Safranı, tuzu ve beyaz biberi ilave edip karıştırın. Daha sonra derin bir kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın. 100 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından aldığınızda suyunu süzün. Elde ettiğiniz suyu, kısık ateşte tereyağı ile karıştırarak sos kıvamına getirin. Patatesleri rendeledikten sonra suyunu sıkın. Üzerine tuz ve beyaz biberi ekleyerek hafifçe harmanlayın. Patates rendesini bez üzerine alarak ince şerit halinde serin. Ortasına minekop balığını yerleştirdikten sonra bezi bohça haline getirin. Sıvı yağı tavaya alıp, bohçayı alt-üst ederek pişirin. Deniz börülcesini tereyağında soteleyin. Daha sonra kıyılmış soğanları ekleyin. Soteleme işlemi sona erdiğinde servis tabağına alın. Minekopu da yerleştirdikten sonra tabağın kenarlarını kiraz domates ve hazırladığınız sosla süsleyip servis yapın.