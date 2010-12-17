Pırasalı Hamsili Mısır Ekmeği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çay kaşığı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı sıcak su
Yarım kg hamsi
6 sap ince pırasa
Yarım demet maydanoz
Pul biber
YAPILIŞI
Bir kap içinde toz şeker, sıvı yağ, süt, yumurta ve tuzu karıştırın. Üzerine mısır unu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Sıcak su katıp iyice yoğurun. Elde edilen hamurun yarısını yağlanmış tepsiye döküp yayın. Üzerine, kılçığı çıkarılmış ve iyice kurulanmış hamsileri dizin. Hamsilerin üzerine ince doğranıp tuzla ovulmuş pırasaları, ince kıyılmış maydanozu ve pul biberi ilave edin. Üzerini kalan hamurla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, mısır ekmeğinin üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp dilimleyin ve sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mısır ekmeğine yapışmaması için, pırasanın ve hamsinin kuru olması gerekiyor. Bunun için; pırasanın suyu, tuzlandıktan sonra iyice sıkılmalı, hamsi temizlendikten sonra iyice kurulanmalıdır.