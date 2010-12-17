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Pırasalı Hamsili Mısır Ekmeği

Pırasalı Hamsili Mısır Ekmeği
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • RİZE
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıcak su

Yarım kg hamsi

6 sap ince pırasa

Yarım demet maydanoz

Pul biber

YAPILIŞI

Bir kap içinde toz şeker, sıvı yağ, süt, yumurta ve tuzu karıştırın. Üzerine mısır unu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Sıcak su katıp iyice yoğurun. Elde edilen hamurun yarısını yağlanmış tepsiye döküp yayın. Üzerine, kılçığı çıkarılmış ve iyice kurulanmış hamsileri dizin. Hamsilerin üzerine ince doğranıp tuzla ovulmuş pırasaları, ince kıyılmış maydanozu ve pul biberi ilave edin. Üzerini kalan hamurla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, mısır ekmeğinin üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp dilimleyin ve sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mısır ekmeğine yapışmaması için, pırasanın ve hamsinin kuru olması gerekiyor. Bunun için; pırasanın suyu, tuzlandıktan sonra iyice sıkılmalı, hamsi temizlendikten sonra iyice kurulanmalıdır.
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