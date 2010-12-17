Pırasalı Hamsili Mısır Ekmeği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kap içinde toz şeker, sıvı yağ, süt, yumurta ve tuzu karıştırın. Üzerine mısır unu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Sıcak su katıp iyice yoğurun. Elde edilen hamurun yarısını yağlanmış tepsiye döküp yayın. Üzerine, kılçığı çıkarılmış ve iyice kurulanmış hamsileri dizin. Hamsilerin üzerine ince doğranıp tuzla ovulmuş pırasaları, ince kıyılmış maydanozu ve pul biberi ilave edin. Üzerini kalan hamurla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, mısır ekmeğinin üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp dilimleyin ve sıcak servis yapın.