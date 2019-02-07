Polenta Üzerinde Pırasalı Levrek Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Pırasa Dolgusu Için:
1 adet pırasa
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet kırmızı biber
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz
1 tutam karabiber
Balık Marinesi Için:
8 adet levrek filetosu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Polenta Için:
3/4 su bardağı mısır unu
4 su bardağı su
2 adet kesme şeker
1 çay kaşığı tuz
100 gram keçi peyniri
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı konserve mısır
YAPILIŞI
Pırasa dolgusu için tereyağını eritip ince doğranmış pırasa ve kırmızı biberi birlikte kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip ılınmaya bırakın. Daha sonra kaşar peyniri ekleyip karıştırın ve kenara alın. Balık marinesi için tüm malzemeyi kapaklı bir kapta karıştırıp içine levrek filetolarını ilave edin. Kapağını kapatıp 1 saat dolapta bekletin. Sürenin sonunda balıkları marineden alıp içlerine pırasalı harçtan koyun ve rulo yapın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine katlı kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Diğer taraftan polenta için su, şeker ve tuzu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca içine mısır ununu ekleyin ve topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca içine keçi peynirini ekleyerek erimesini sağlayın. En son tereyağı ve mısır tanelerini ekleyerek altını kapatın. Servis tabağına önce polenta koyun. Üzerine balıkları yerleştirip servis yapın.