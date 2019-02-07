Polenta Üzerinde Pırasalı Levrek Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasa dolgusu için tereyağını eritip ince doğranmış pırasa ve kırmızı biberi birlikte kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip ılınmaya bırakın. Daha sonra kaşar peyniri ekleyip karıştırın ve kenara alın. Balık marinesi için tüm malzemeyi kapaklı bir kapta karıştırıp içine levrek filetolarını ilave edin. Kapağını kapatıp 1 saat dolapta bekletin. Sürenin sonunda balıkları marineden alıp içlerine pırasalı harçtan koyun ve rulo yapın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine katlı kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Diğer taraftan polenta için su, şeker ve tuzu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca içine mısır ununu ekleyin ve topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca içine keçi peynirini ekleyerek erimesini sağlayın. En son tereyağı ve mısır tanelerini ekleyerek altını kapatın. Servis tabağına önce polenta koyun. Üzerine balıkları yerleştirip servis yapın.