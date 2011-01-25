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Portakallı Levrek

Portakallı Levrek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 dilim levrek fileto

1 adet portakalın kabuğu

20 adet mantar

1 çorba kaşığı tereyağı

10 adet taze soğan

Tuz, karabiber

Sosu için:

5-6 adet havuç

Yarım su bardağı portakal suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

200 ml krema

5-6 adet kiraz domates

YAPILIŞI

Portakal kabuğunun beyaz kısımlarını temizleyip jülyen (ince uzun şeritler halinde) doğrayın. Mantarları ikiye bölün. Geniş ve düz bir tencerenin dibine tereyağı sürün. Üzerine ince kıyılmış taze soğan, portakal kabuğu ve mantarı ilave edin. Levrek filetolarını sebzelerin üzerine yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Kapağını kapatmadan ağır ateşte pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Ağır ateşte 8-10 dakika pişirip servis tabağına alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirip başka bir tencereye alın. Üzerine blenderden geçirilmiş havuç, portakal suyu ile limon suyu ilave edin. Ocağa oturtup havuçlar yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın kremayı ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp altını kapatın. Hazırladığınız sosu levreğin üzerine gezdin. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
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