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Risottolu,Baharatlı Izgara Norveç Kalkanı

Risottolu,Baharatlı Izgara Norveç Kalkanı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet Norveç kalkanı

Risotto için:

1 su bardağı arbario pirinci

1 adet küçük boy soğan

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak tavuk suyu

Yeteri kadar sıcak su

Yarım su bardağı rendelenmiş

parmesan peyniri, tuz

Servis için: 1 tatlı kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

8-10 adet kiraz domates

Yarımşar çay kaşığı kişniş, hardal

tohumu, rezene

1-2 adet yıldız anason

1-2 dal semizotu

2 adet mantar

YAPILIŞI

Kalkandan filetolar çıkarın ve ızgara yapın. Risotto için ince kıyılmış soğanı zeytinyağında rengi hafif dönene kadar kavurun. Pirinç ve tereyağını tencereye ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve tuzu katın. Pirinç tavuk suyunu çekmeye başlayınca kepçe ile biraz sıcak su ekleyin. Suyunu çektikçe, azar azar su ekleyerek pirinç yumuşayana dek pişirin. Parmesan peyniri katın ve hafif sulu kalacak kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın. Toz şeker, sıvı yağ, tuz ve kiraz domatesi bir tavaya alıp, 1-2 dakika çevirin. ve risottoyu tabağına koyup, üzerine kiraz domatesli karışımı gezdirin. Kişniş, hardal tohumu,
rezene, yıldız anason, semizotu ve yerleştirip, servis yapın.
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