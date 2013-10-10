Risottolu,Baharatlı Izgara Norveç Kalkanı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet Norveç kalkanı
Risotto için:
1 su bardağı arbario pirinci
1 adet küçük boy soğan
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı sıcak tavuk suyu
Yeteri kadar sıcak su
Yarım su bardağı rendelenmiş
parmesan peyniri, tuz
Servis için: 1 tatlı kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı sıvı yağ
Bir tutam tuz
8-10 adet kiraz domates
Yarımşar çay kaşığı kişniş, hardal
tohumu, rezene
1-2 adet yıldız anason
1-2 dal semizotu
2 adet mantar
YAPILIŞI
Kalkandan filetolar çıkarın ve ızgara yapın. Risotto için ince kıyılmış soğanı zeytinyağında rengi hafif dönene kadar kavurun. Pirinç ve tereyağını tencereye ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve tuzu katın. Pirinç tavuk suyunu çekmeye başlayınca kepçe ile biraz sıcak su ekleyin. Suyunu çektikçe, azar azar su ekleyerek pirinç yumuşayana dek pişirin. Parmesan peyniri katın ve hafif sulu kalacak kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın. Toz şeker, sıvı yağ, tuz ve kiraz domatesi bir tavaya alıp, 1-2 dakika çevirin. ve risottoyu tabağına koyup, üzerine kiraz domatesli karışımı gezdirin. Kişniş, hardal tohumu,
rezene, yıldız anason, semizotu ve yerleştirip, servis yapın.