Risottolu,Baharatlı Izgara Norveç Kalkanı

rezene, yıldız anason, semizotu ve yerleştirip, servis yapın.

Kalkandan filetolar çıkarın ve ızgara yapın. Risotto için ince kıyılmış soğanı zeytinyağında rengi hafif dönene kadar kavurun. Pirinç ve tereyağını tencereye ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve tuzu katın. Pirinç tavuk suyunu çekmeye başlayınca kepçe ile biraz sıcak su ekleyin. Suyunu çektikçe, azar azar su ekleyerek pirinç yumuşayana dek pişirin. Parmesan peyniri katın ve hafif sulu kalacak kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın. Toz şeker, sıvı yağ, tuz ve kiraz domatesi bir tavaya alıp, 1-2 dakika çevirin. ve risottoyu tabağına koyup, üzerine kiraz domatesli karışımı gezdirin. Kişniş, hardal tohumu,