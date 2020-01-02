DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Roka pestolu minekop

Roka pestolu minekop

Nefis pesto sos ile leziz minekop balığının bir araya gelmesiyle oluşan lezzet, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! İşte nefis roka pestolu minekop tarifi...
Roka pestolu minekop
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 4 adet filetosu çıkarılmış minekop



● 1 adet küçük boy karnabahar



● 4 adet pırasa



● 1 dilim balkabağı



● 1 adet kırmızı soğan



● 1 adet kırmızı turp



● 2 adet limon



● Tuz



Rokalı pesto sos için:



● 3-4 dal roka



● 5'er dal maydanoz, dereotu ve fesleğen



● 2 diş sarmısak



● 3 çorba kaşığı antepfıstığı



● 1 çorba kaşığı sirke



● 1 adet sarmısak



● Yarım çay bardağı zeytinyağı



● Tuz



● Yeteri kadar su


YAPILIŞI

ÖNCELİKLE rokalı pesto sos için roka, maydanoz, dereotu, fesleğen, sarmısak, antepfıstığı, sirke, sarmısak ve zeytinyağını derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Tuzunu ayarlayın. Hazırladığınız rokalı pesto sosu balık filetoların üzerine fırça ile sürün ve buzdolabında 1 saat bekletin. Karnabahar, pırasa, balkabağı, soğan ve turpu dilediğiniz şekilde doğrayın, üzerine pesto sos sürüp 30 dakika bekletin. Döküm tavayı ısıtın ve sıra ile önce karnabahardan başlayarak pişirmeye başlayın. Sebzeler karamelize olana kadar her iki tarafını da pişirin. Karamelize olan sebzeleri tekrar tavaya dizin ve üzerine yarım su bardağı su ekleyip kapağını kapatın. Kendi buharı ile 4 dakika pişirin. Balık filetoların derili kısımlarını orta kızgınlıkta bir tavada 5 dakika pişirin. Sonra diğer taraflarını çevirip 5 dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu serpin. Pişirdiğiniz sebzeler ve limon dilimleri ile servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Parmak balık tarifi
Parmak balık tarifi
Fırında Tekir
Fırında Tekir
Susamlı Somon
Susamlı Somon
Uskumru Pilaki
Uskumru Pilaki
Çorba Ekmeğinde Ispanaklı Levrek
Çorba Ekmeğinde Ispanaklı Levrek
Tatlı patates Spagettıye Sarılı Jumbo Karides
Tatlı patates Spagettıye Sarılı Jumbo Karides
Balıkbudu Köfte
Balıkbudu Köfte
Fırında Pazılı Levrek
Fırında Pazılı Levrek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN