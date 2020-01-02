Roka pestolu minekop

ÖNCELİKLE rokalı pesto sos için roka, maydanoz, dereotu, fesleğen, sarmısak, antepfıstığı, sirke, sarmısak ve zeytinyağını derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Tuzunu ayarlayın. Hazırladığınız rokalı pesto sosu balık filetoların üzerine fırça ile sürün ve buzdolabında 1 saat bekletin. Karnabahar, pırasa, balkabağı, soğan ve turpu dilediğiniz şekilde doğrayın, üzerine pesto sos sürüp 30 dakika bekletin. Döküm tavayı ısıtın ve sıra ile önce karnabahardan başlayarak pişirmeye başlayın. Sebzeler karamelize olana kadar her iki tarafını da pişirin. Karamelize olan sebzeleri tekrar tavaya dizin ve üzerine yarım su bardağı su ekleyip kapağını kapatın. Kendi buharı ile 4 dakika pişirin. Balık filetoların derili kısımlarını orta kızgınlıkta bir tavada 5 dakika pişirin. Sonra diğer taraflarını çevirip 5 dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu serpin. Pişirdiğiniz sebzeler ve limon dilimleri ile servis yapın.