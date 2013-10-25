Sardalya Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkların kafasını gövdesinden ayırın. İçlerini temizleyin ve kılçıklarını çıkarın. Üzerindeki pulları da elinizle temizledikten sonra yıkayın ve süzgece alın. Derin bir kapta soğan, domates, kaşar peyniri, sarımsak, maydanoz, dereotu ve zeytinyağını karıştırın. 1 adet sardalyayı düz bir zemine serin ve içine kaşarlı iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyup, üzerine 1 adet sardalyayı kapatın. Balık ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Önlü arkalı ızgara yapın ve sıcak olarak servis yapın.