Sebzeli Hardal Soslu Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kalkan
Yeteri kadar su
300 gram cibes
200 gram kaya koruğu
Hardal sos için:
1 tatlı kaşığı hardal
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Temizlenmiş kalkandan fileto çıkarın ve haşlayın. Sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Cibes ve kaya koruğunu ayrı ayrı haşlayıp, süzün. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Hardal sos için çukur bir kapta hardal, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, yemeğin üzerine gezdirin.
PÜF NOKTASI
Cibes ve kaya koruğunu, büyük marketler ile halk pazarlarında bulabilirsiniz.