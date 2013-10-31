Sebzeli Hardal Soslu Kalkan

Sofra Tarifi

1 kg kalkan Yeteri kadar su 300 gram cibes 200 gram kaya koruğu Hardal sos için: 1 tatlı kaşığı hardal Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Temizlenmiş kalkandan fileto çıkarın ve haşlayın. Sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Cibes ve kaya koruğunu ayrı ayrı haşlayıp, süzün. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Hardal sos için çukur bir kapta hardal, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, yemeğin üzerine gezdirin.