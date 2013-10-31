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Sebzeli Hardal Soslu Kalkan

Sebzeli Hardal Soslu Kalkan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

Yeteri kadar su

300 gram cibes

200 gram kaya koruğu

Hardal sos için:

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Temizlenmiş kalkandan fileto çıkarın ve haşlayın. Sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Cibes ve kaya koruğunu ayrı ayrı haşlayıp, süzün. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Hardal sos için çukur bir kapta hardal, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, yemeğin üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

Cibes ve kaya koruğunu, büyük marketler ile halk pazarlarında bulabilirsiniz.
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