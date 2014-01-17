Sodalı İstavrit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg istavrit
2 şişe soda
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı karabiber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Süslemek için:
Yarım göbek salata
4-5 dal tere
1 adet havuç rendesi
Birkaç tutam Akdeniz yeşilliği
YAPILIŞI
Balıkların kafalarını ayırmadan temizleyip bir kaba alın. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzu, unla karıştırın. Sodaları balıkların üzerine döküp 1-2 dakika bekletin. Daha sonra sodalı balıkları unlu karışıma bulayıp, bol yağda kızartın. Göbek salata, havuç, tere ve Akdeniz yeşillikleri ile süsleyip servis yapın.