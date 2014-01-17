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Sodalı İstavrit

Sodalı İstavrit
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg istavrit

2 şişe soda

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

Yarım göbek salata

4-5 dal tere

1 adet havuç rendesi

Birkaç tutam Akdeniz yeşilliği

YAPILIŞI

Balıkların kafalarını ayırmadan temizleyip bir kaba alın. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzu, unla karıştırın. Sodaları balıkların üzerine döküp 1-2 dakika bekletin. Daha sonra sodalı balıkları unlu karışıma bulayıp, bol yağda kızartın. Göbek salata, havuç, tere ve Akdeniz yeşillikleri ile süsleyip servis yapın.
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