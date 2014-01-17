Sodalı İstavrit

Sofra Tarifi

1 kg istavrit 2 şişe soda 2 su bardağı un 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı karabiber Kızartmak için: Sıvı yağ Süslemek için: Yarım göbek salata 4-5 dal tere 1 adet havuç rendesi Birkaç tutam Akdeniz yeşilliği

YAPILIŞI

Balıkların kafalarını ayırmadan temizleyip bir kaba alın. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzu, unla karıştırın. Sodaları balıkların üzerine döküp 1-2 dakika bekletin. Daha sonra sodalı balıkları unlu karışıma bulayıp, bol yağda kızartın. Göbek salata, havuç, tere ve Akdeniz yeşillikleri ile süsleyip servis yapın.