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Somon Avokado Tartar

Somon Avokado Tartar
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

200 gram temizlenmiş somon

1 adet avokado

1 demet fesleğen

1 adet limon

10 adet kiraz domates

1 demet lollorosso (bir tür marul)

20 gram zeytinyağı

2 çorba kaşığı balsamik sirke

Tuz

beyaz biber

YAPILIŞI

Soyulmuş enginarları, limon suyu eklediğiniz suda iyice haşlayın. Enginarlar yumuşadığında kare kare doğrayın. Lollorossonun yaprak kısımlarını elinizle kopartıp yıkayın. Kurulayıp dolapta muhafaza edin. Minik domatesleri ortadan ikiye bölün. Avokadoyu soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve 1 demet fesleğeni ince doğrayın. Somonu tuzlayıp biberleyin ve kızgın tavada sadece dışına renk verecek şekilde kızartın. Tavadan alıp tavla zarından biraz büyük şekilde, ezmeden doğrayın. Somonu avokado, limon kabuğu rendesi, fesleğen, sıvı yağ ve limon suyu ile karıştırın. Karışımı yuvarlak bir kalıba alıp servis tabağına ters çevirin. Lollorosso, domates ve enginarları 2 çorba kaşığı balsamik sirke, zeytinyağı, tuz, beyaz biber ile soslayıp karıştırın. Yeşilliği servis tabağına alıp servis yapın.
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