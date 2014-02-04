Somon Balığı, Enginar Göbeği ve Kısır ile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet enginar
150 gram taze somon fileto
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı tuz
1-2 dal dereotu
1 adet taze soğan
Kısır için:
100 gram bulgur
1 demet maydanoz
2 adet taze soğan
Yarım limonun suyu
1 çay bardağı domates suyu
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 çorba kaşığı domates salçası
1 kahve fincanı sıvıyağ
YAPILIŞI
Enginarı limonlu suyla temizleyin. Bir tencerede limonlu suyla haşlayın ve soğumaya bırakın. Somon filetoyu küp doğrayın. Limon suyu, zeytinyağı, toz şeker ve tuz ile marine edip 5 saat dinlendirin. Dereotunu ve taze soğanı doğrayıp karıştırın. Marine ettiğiniz somona dereotu ve soğanı ekleyin. Somonlu karışımı enginar göbeğinin içine doldurup servise hazır hale getirin. Kısır için bulguru sıcak su ile ıslatıp yumuşamasını sağlayın. Küp doğranmış taze soğan, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, sıvı yağ, pul biber, salça ve domates suyunu karıştırıp önceden hazırladığınız somon ve enginarla servis yapın.