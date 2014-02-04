Somon Balığı, Enginar Göbeği ve Kısır ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarı limonlu suyla temizleyin. Bir tencerede limonlu suyla haşlayın ve soğumaya bırakın. Somon filetoyu küp doğrayın. Limon suyu, zeytinyağı, toz şeker ve tuz ile marine edip 5 saat dinlendirin. Dereotunu ve taze soğanı doğrayıp karıştırın. Marine ettiğiniz somona dereotu ve soğanı ekleyin. Somonlu karışımı enginar göbeğinin içine doldurup servise hazır hale getirin. Kısır için bulguru sıcak su ile ıslatıp yumuşamasını sağlayın. Küp doğranmış taze soğan, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, sıvı yağ, pul biber, salça ve domates suyunu karıştırıp önceden hazırladığınız somon ve enginarla servis yapın.