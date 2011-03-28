Somon Füme

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Parmesan peynirini, yapışmaz yüzeyli tavaya üçgen şeklinde (ya da hoşlandığınız başka bir figür) ve yaklaşık 2 mm kalınlığında koyun. Ocağa alıp kızartın. Daha sonra tavadan kaldırıp şekillen-dirin. Füme somon dilimlerini tabağın bir tarafına alıp, üstte kalan kısmına kızartılmış parmesan peynirini koyun. Yanına kibrit seklinde doğranmış salatalık yerleştirin. Yeşillikleri peynirin üzerine, dereotu ve kırmızı soğanı ise balıkların üzerine atarak servis yapın.