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Somon Füme

Somon Füme
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dilim füme somon balığı

Bir tutam maskolin

(lollorosso, endiv ve roka)

1 dilim parmesan peyniri

Yarım küçük salatalık

1 dilim kırmızı soğan

2 dal dereotu

YAPILIŞI

Parmesan peynirini, yapışmaz yüzeyli tavaya üçgen şeklinde (ya da hoşlandığınız başka bir figür) ve yaklaşık 2 mm kalınlığında koyun. Ocağa alıp kızartın. Daha sonra tavadan kaldırıp şekillen-dirin. Füme somon dilimlerini tabağın bir tarafına alıp, üstte kalan kısmına kızartılmış parmesan peynirini koyun. Yanına kibrit seklinde doğranmış salatalık yerleştirin. Yeşillikleri peynirin üzerine, dereotu ve kırmızı soğanı ise balıkların üzerine atarak servis yapın.
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