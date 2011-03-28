Somon Füme

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 dilim füme somon balığı
Bir tutam maskolin
(lollorosso, endiv ve roka)
1 dilim parmesan peyniri
Yarım küçük salatalık
1 dilim kırmızı soğan
2 dal dereotu
YAPILIŞI
Parmesan peynirini, yapışmaz yüzeyli tavaya üçgen şeklinde (ya da hoşlandığınız başka bir figür) ve yaklaşık 2 mm kalınlığında koyun. Ocağa alıp kızartın. Daha sonra tavadan kaldırıp şekillen-dirin. Füme somon dilimlerini tabağın bir tarafına alıp, üstte kalan kısmına kızartılmış parmesan peynirini koyun. Yanına kibrit seklinde doğranmış salatalık yerleştirin. Yeşillikleri peynirin üzerine, dereotu ve kırmızı soğanı ise balıkların üzerine atarak servis yapın.