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Somon ve Kılıç Balığı Carpaccio,Taze Rezene Salatası ve Portakal Sosu ile

Somon ve Kılıç Balığı Carpaccio,Taze Rezene Salatası ve Portakal Sosu ile
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram somon fileto

2 çorba kaşığı deniz tuzu

2 çorba kaşığı esmer şeker

5 adet portakal

Yarım demet dereotu

200 gram kılıç balığı filetosu

1 çorba kaşığı tane karabiber

5 adet limonun suyu

2 dal rezene

1 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Deniz tuzu, esmer şeker, 4 adet portakalın suyu ve yarım demet kıyılmış dereotunu iyice karıştırın. Somonu hazırladığınız bu marinatın içine alarak buzdolabın da iki gün dinlendirin. Daha sonra somonu marinattan çıkartarak ince dilimler halinde kesin. Tane karabiber, yarım demet kıyılmış dereotu ve limon suyunu iyice karıştırın. Kılıç balığı filetosunu bu karışımda marine ederek streç filme sarıp, derin dondurucuda iki saat dinlendirin. Marinattan çıkartarak ince dilimler halinde kesin. Daha sonra servis tabağının bir yarısına kılıç balığı dilimlerini, diğer yarısına somon dilimlerini yerleştirin. Rezeneyi ince kıyın. Zeytinyağında marine ederek tabağın ortasına yerleştirin. Kalan bir adet portakal ile süsleyerek servis yapın.
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