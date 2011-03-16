Somon ve Kılıç Balığı Carpaccio,Taze Rezene Salatası ve Portakal Sosu ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Deniz tuzu, esmer şeker, 4 adet portakalın suyu ve yarım demet kıyılmış dereotunu iyice karıştırın. Somonu hazırladığınız bu marinatın içine alarak buzdolabın da iki gün dinlendirin. Daha sonra somonu marinattan çıkartarak ince dilimler halinde kesin. Tane karabiber, yarım demet kıyılmış dereotu ve limon suyunu iyice karıştırın. Kılıç balığı filetosunu bu karışımda marine ederek streç filme sarıp, derin dondurucuda iki saat dinlendirin. Marinattan çıkartarak ince dilimler halinde kesin. Daha sonra servis tabağının bir yarısına kılıç balığı dilimlerini, diğer yarısına somon dilimlerini yerleştirin. Rezeneyi ince kıyın. Zeytinyağında marine ederek tabağın ortasına yerleştirin. Kalan bir adet portakal ile süsleyerek servis yapın.