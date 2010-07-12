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Somonlu Krep

Somonlu Krep
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket krem peynir

1 demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 dilim somon füme

Tuz, karabiber



Krep için:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Krep için, yumurta, süt, un ve sıvı yağı boza kıvamı alana kadar çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavaya bir kepçe krep hamuru dökerek önlü arkalı pişirin. Bu şekilde 4 adet krep elde edin. İki adet krebi yan yana koyun. Üzerine krem peynir sürüp, kıyılmış maydanoz ve dereotu serpin. Daha sonra üzerine iki dilim somon fümeyi yerleştirin. Kalan iki adet krebi üzerine kapatın. Rulo şeklinde sarın. Krem peynir sürerek kıyılmış maydanoz ve dereotu serpiştirin. Dilimleyerek servis yapın
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