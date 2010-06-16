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Somonlu Krepler

Somonlu Krepler
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı safran

2 çorba kaşığı sıvı yağ



İçine:

1 paket krem peynir

4-6 dilim somon füme

YAPILIŞI

Krep için tüm malzemeyi blenderden geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya karışımdan 1 kepçe dökün ve hafif sallayarak yayılmasını sağlayın. Daha sonra önlü arkalı kızartın. Tüm karışımdan bu şekilde krepler hazırlayın. Krepleri teker teker düz bir tabağa alın. Üzerine krem peynir sürüp, somon füme yerleştirin. Sıkıca sarın ve 1 parmak genişliğinde kesin. Kreplerin tamamını aynı şekilde hazırlayın. Kürdan batırarak servis tabağına yerleştirin.
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