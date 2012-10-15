Soya Soslu Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış palamudu 5 dakika haşlayın. Kevgirle sudan çıkarın ve derisini soyup, iri parçalar halinde doğrayın. Diğer taraftan bir kapta 2 çorba kaşığı soya sosu, zeytinyağı, hardal, elma sirkesi, limon suyu, tane karabiber ve köriyi koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Doğranmış balığı servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsledikten sonra servis yapın.