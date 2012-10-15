Soya Soslu Palamut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet palamut
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı hardal
1 çorba kaşığı elma sirkesi
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı köri
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış palamudu 5 dakika haşlayın. Kevgirle sudan çıkarın ve derisini soyup, iri parçalar halinde doğrayın. Diğer taraftan bir kapta 2 çorba kaşığı soya sosu, zeytinyağı, hardal, elma sirkesi, limon suyu, tane karabiber ve köriyi koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Doğranmış balığı servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsledikten sonra servis yapın.