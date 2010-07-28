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Soya Soslu Sebzeli Somon

Soya Soslu Sebzeli Somon
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram somon fileto

4 çorba kaşığı soya sos

2 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 bafl taze sarımsak

2'şer adet soğan ve havuç

4 çorba kaşığı sıvı yağ

100 gram soya filizi

YAPILIŞI

Somon filetoları şerit biçiminde doğrayın. Ayrı bir kaba soya sos, limon suyu, nişasta koyup, balığı bu sosta 15 dakika dinlendirin. Taze sarm›sak ve soğanları uzunlaması na şerit biçiminde doğrayın Havuçları da ince dilimleyin. Sostan aldığınız balıkları (sosu kenarda bekletin) kendi yağı ile dışları beyazlaşana kadar kızartın Aynı yağda soğanları kavurun. Yumuşayınca da sarımsak ve havuçları ekleyin. Balıkları süzdüğünüz sosu, yarım su bardağı suyla karıştırın. Tencereye soya filizi ve karabiberle birlikte sosu da katın. 5 dakika piflirin. Üçüncü dakikada, yemeğe somonları ekleyin. Sıcak servis yapın.
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