Soya Soslu Sebzeli Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somon filetoları şerit biçiminde doğrayın. Ayrı bir kaba soya sos, limon suyu, nişasta koyup, balığı bu sosta 15 dakika dinlendirin. Taze sarm›sak ve soğanları uzunlaması na şerit biçiminde doğrayın Havuçları da ince dilimleyin. Sostan aldığınız balıkları (sosu kenarda bekletin) kendi yağı ile dışları beyazlaşana kadar kızartın Aynı yağda soğanları kavurun. Yumuşayınca da sarımsak ve havuçları ekleyin. Balıkları süzdüğünüz sosu, yarım su bardağı suyla karıştırın. Tencereye soya filizi ve karabiberle birlikte sosu da katın. 5 dakika piflirin. Üçüncü dakikada, yemeğe somonları ekleyin. Sıcak servis yapın.