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Soyalı uskumru

Soyalı uskumru
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy uskumru

Bir buçuk su bardağı sıcak su

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1'er çay bardağı limon suyu ve sirke

Üzerine: Yarım çay bardağı susam

YAPILIŞI

Uskumruyu ayıklayın ve filetolarına ayırın. Kare parçalar halinde kesilmiş balık parçalarını sıcak suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzüp servis tabağına alın. Derin bir kapta yumurta sarısı, sıvı yağ, limon suyu ve sirkeyi çırpın. Sosu haşlanmış balığın üzerine gezdirin. Üzerine susam serperek servis yapın.
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