Soyalı uskumru

Sofra Tarifi

1 adet büyük boy uskumru Bir buçuk su bardağı sıcak su 1 adet yumurtanın sarısı Yarım su bardağı sıvı yağ 1'er çay bardağı limon suyu ve sirke Üzerine: Yarım çay bardağı susam

YAPILIŞI

Uskumruyu ayıklayın ve filetolarına ayırın. Kare parçalar halinde kesilmiş balık parçalarını sıcak suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzüp servis tabağına alın. Derin bir kapta yumurta sarısı, sıvı yağ, limon suyu ve sirkeyi çırpın. Sosu haşlanmış balığın üzerine gezdirin. Üzerine susam serperek servis yapın.