Soyalı uskumru

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy uskumru
Bir buçuk su bardağı sıcak su
1 adet yumurtanın sarısı
Yarım su bardağı sıvı yağ
1'er çay bardağı limon suyu ve sirke
Üzerine: Yarım çay bardağı susam
YAPILIŞI
Uskumruyu ayıklayın ve filetolarına ayırın. Kare parçalar halinde kesilmiş balık parçalarını sıcak suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzüp servis tabağına alın. Derin bir kapta yumurta sarısı, sıvı yağ, limon suyu ve sirkeyi çırpın. Sosu haşlanmış balığın üzerine gezdirin. Üzerine susam serperek servis yapın.