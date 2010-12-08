Surf And Turf (Deniz tarağı ve karidesli ızgara bonfile)(Miami Mutfağı'ndan)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet dana bonfile (180 gram)
4 adet orta boy jumbo karides
16 adet ince doğranmış şitake mantarı
4 parça kaz ciğeri (150 gram)
4 adet deniz tarağı
2 çorba kaşığı küp doğranmış
bal kabağı
2 çorba kaşığı küp doğranmış pancar
2 çorba kaşığı patates püresi
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Tempura sos için:
2 adet yumurtanın akı
4 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
YAPILIŞI
Dana bonfileleri tuzlayıp, yağladıktan sonra ızgarada pişirin. Küp doğranmış pancar ve ba kabaklarını tereyağında soteleyin. Kızgın bir tavada kaz ciğerlerini pişirin. Şitake mantarları pişirip hazırlayın. Bu arada tempura sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Tempura sosa karides ve deniz taraklarını atıp çıkararak kızgın yağda pişirin. Servise sunarken sırası ile pişmiş bonfile, üzerine şitake mantarı ve kaz ciğerleri, sotelenmiş sebze garnitürleri, patates püresi, tempura edilmiş deniz tarağı ve karidesleri koyarak servis yapın.