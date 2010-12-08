Surf And Turf (Deniz tarağı ve karidesli ızgara bonfile)(Miami Mutfağı'ndan)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dana bonfileleri tuzlayıp, yağladıktan sonra ızgarada pişirin. Küp doğranmış pancar ve ba kabaklarını tereyağında soteleyin. Kızgın bir tavada kaz ciğerlerini pişirin. Şitake mantarları pişirip hazırlayın. Bu arada tempura sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Tempura sosa karides ve deniz taraklarını atıp çıkararak kızgın yağda pişirin. Servise sunarken sırası ile pişmiş bonfile, üzerine şitake mantarı ve kaz ciğerleri, sotelenmiş sebze garnitürleri, patates püresi, tempura edilmiş deniz tarağı ve karidesleri koyarak servis yapın.