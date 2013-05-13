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Sütte Balık

Sütte Balık
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Babalar Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kırlangıç fileto

50 gram karides

10-12 adet mantar



Beşamel sos için:

50 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

3 adet yumurta

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Orta büyüklükte bir güveç kabının içine kırlangıç filetoyu yerleştirin. Üzerine karides ve zarları soyulduktan sonra doğranmış mantarları koyun. Beşamel sos için tereyağını bir tencereye alın ve unu ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Sütü yavaşça eklerken bir yandan da sürekli karıştırın. Yumurtaları teker teker katıp, karıştırmaya devam edin. Akıcı bir kıvam elde edene kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sosu balığın üzerine gezdirin ve üstüne rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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