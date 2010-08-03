Sütte Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrekleri temizleyip 4 adet fileto çıkartın. Derince bir cam fırın kabına yerleştirip, üstlerini örtecek kadar

süt dökün. Filetoların üst üste gelmemesine dikkat edin. Kabın üstünü örtüp, 3 saat kadar serin bir yerde dinlenmeye bırakın. Pişirme işlemine geçmeden önce, 2 defter sayfası kadar alüminyum folyo kesin ve her bir fileto için üstünden katlanıp yanlarından büzülebilecek biçimde 4 adet poşet hazırlayın. Balıkları sütten alıp iyice süzün. Çok az tuzladıktan sonra folyolara yerleştirin.Tereyağından fındık büyüklüğünde parçalar kesip, filetoların üzerlerine koyun. Her poşete, 2 adet defne yaprağı, 4 adet tane karabiber ve bir tutam çok ince kıyılmış maydanoz ilave edin. Folyoların üzerini

ve yanlarını kapatıp, büyük bir fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 20 dakika pişirin.