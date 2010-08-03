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Sütte Levrek

Sütte Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet levrek (500'er gramlık)

1 su bardağı süt

1/4 kesme şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

8 adet defne yaprağı

16 adet tane karabiber

Tuz

3-4 dal ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Levrekleri temizleyip 4 adet fileto çıkartın. Derince bir cam fırın kabına yerleştirip, üstlerini örtecek kadar
süt dökün. Filetoların üst üste gelmemesine dikkat edin. Kabın üstünü örtüp, 3 saat kadar serin bir yerde dinlenmeye bırakın. Pişirme işlemine geçmeden önce, 2 defter sayfası kadar alüminyum folyo kesin ve her bir fileto için üstünden katlanıp yanlarından büzülebilecek biçimde 4 adet poşet hazırlayın. Balıkları sütten alıp iyice süzün. Çok az tuzladıktan sonra folyolara yerleştirin.Tereyağından fındık büyüklüğünde parçalar kesip, filetoların üzerlerine koyun. Her poşete, 2 adet defne yaprağı, 4 adet tane karabiber ve bir tutam çok ince kıyılmış maydanoz ilave edin. Folyoların üzerini
ve yanlarını kapatıp, büyük bir fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 20 dakika pişirin.
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