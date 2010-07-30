Tagliatelle Yatağında Fırında Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye 4-5 su bardağı su koyup, kaynatın. Tuz ilave edip, 1 paket tagliatelle'yi 7 dakika haşlayın ve süzün. Tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritip, 1 paket kremayı ekleyin. İçine ince kıyılmış dereotunu katıp, tagliatelle'yi koyun ve karıştırın. Ayrı bir yerde, sos malzemesini karıştırın. Yıkanan somonları bu sosta en az 1 saat bekletin. Daha sonra fırın tepsisine dizip, 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Tagliatelle'nin üzerinde servis yapın.