Tagliatelle Yatağında Fırında Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket tagliatelle
1 paket krema
1 çorba kaşığı tereyağı, dereotu
4 dilim somon balığı
Sos için:
1 adet esmer kesme şeker
1 tatlı kaşığı hardal
Yarım çay kaşığı tuz, karabiber
İnce kıyılmış dereotu
YAPILIŞI
Tencereye 4-5 su bardağı su koyup, kaynatın. Tuz ilave edip, 1 paket tagliatelle'yi 7 dakika haşlayın ve süzün. Tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritip, 1 paket kremayı ekleyin. İçine ince kıyılmış dereotunu katıp, tagliatelle'yi koyun ve karıştırın. Ayrı bir yerde, sos malzemesini karıştırın. Yıkanan somonları bu sosta en az 1 saat bekletin. Daha sonra fırın tepsisine dizip, 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Tagliatelle'nin üzerinde servis yapın.