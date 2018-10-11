Tahin Soslu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir tavaya krema ve sütü alın. Kaynatmadan hafifçe pişirin. Üzerine tahin, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesi ekleyip karıştırın. Levrek filetolarını içine katıp 8-10 dakika kısık ateşte pişirin. Servis tabaklarına alıp ince kıyılmış taze soğanla süsleyerek servis yapın.