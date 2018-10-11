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Sofra / Deniz Ürünleri / Tahin Soslu Levrek

Tahin Soslu Levrek

Tahin Soslu Levrek
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kılçıksız fileto levrek,

2 çorba kaşığı tahin

1/2 paket krema,

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu,

tuz, karabiber

Servis İçin: 1-2 dal ince kıyılmış taze soğan

YAPILIŞI

Geniş bir tavaya krema ve sütü alın. Kaynatmadan hafifçe pişirin. Üzerine tahin, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesi ekleyip karıştırın. Levrek filetolarını içine katıp 8-10 dakika kısık ateşte pişirin. Servis tabaklarına alıp ince kıyılmış taze soğanla süsleyerek servis yapın.
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