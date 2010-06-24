Tarçın ve Erikli Deniz Levreği

Sofra Tarifi

750 gram deniz levreği 1 tatlı kaşığı tarçın 5 adet erik 1 adet soğan 1 diş sarımsak 1 çorba kaşığı tereyağı 1'er adet sarı ve kırmızı biber 2 adet domates 3 su bardağı su 1 adet karanfil Yeteri kadar tuz, karabiber Patates püresi için: 4 adet patates 1 su bardağı süt 1 çorba kaşığı tereyağı Çay kaşığının ucuyla muskat Tuz, karabiber Parmesan sepeti için: 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp, sarımsağı kıyın. Tereyağını yayvan bir tencereye alıp soğan ve sarımsağı kavurup, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi ilave edin. Küp doğranmış domates, erik, su, karanfil ve tarçın ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynayınca, deniz levreğini bu karışıma atıp, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin. Patates püresi için patatesleri tuzlu suda haşlayın. Suyunu süzüp, kabuklarını soyun. Sütü kaynatıp, patateslerin üzerine ilave edin. Tereyağı, rendelenmiş muskat, tuz ve karabiber ekleyip, patatesleri püre haline getirin. Parmesan peynirini yapışmaz yüzeyli tavada eritin. Peynir eridikten sonra tavayı ocaktan alıp, peyniri soğumaya bırakın. Soğuyan peyniri 5 cm kalınlığında kesin. Yuvarlak kalıplara sarıp, kurumasını bekleyin.

Kuruyunca kalıplardan çıkarın. İçlerine patates püresini pay edin. Levreğin fazla suyunu süzdürüp servis tabağına alın. Levreğin üzerine kendi pişen suyundan gezdirin. Yanına parmesan sepetli patates püresini yerleştirip servis yapın.