DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Tarçın ve Erikli Deniz Levreği

Tarçın ve Erikli Deniz Levreği

Tarçın ve Erikli Deniz Levreği
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram deniz levreği

1 tatlı kaşığı tarçın

5 adet erik

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

1'er adet sarı ve kırmızı biber

2 adet domates

3 su bardağı su

1 adet karanfil

Yeteri kadar tuz, karabiber



Patates püresi için:

4 adet patates

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

Çay kaşığının ucuyla muskat

Tuz, karabiber



Parmesan sepeti için:

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp, sarımsağı kıyın. Tereyağını yayvan bir tencereye alıp soğan ve sarımsağı kavurup, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi ilave edin. Küp doğranmış domates, erik, su, karanfil ve tarçın ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynayınca, deniz levreğini bu karışıma atıp, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin. Patates püresi için patatesleri tuzlu suda haşlayın. Suyunu süzüp, kabuklarını soyun. Sütü kaynatıp, patateslerin üzerine ilave edin. Tereyağı, rendelenmiş muskat, tuz ve karabiber ekleyip, patatesleri püre haline getirin. Parmesan peynirini yapışmaz yüzeyli tavada eritin. Peynir eridikten sonra tavayı ocaktan alıp, peyniri soğumaya bırakın. Soğuyan peyniri 5 cm kalınlığında kesin. Yuvarlak kalıplara sarıp, kurumasını bekleyin.
Kuruyunca kalıplardan çıkarın. İçlerine patates püresini pay edin. Levreğin fazla suyunu süzdürüp servis tabağına alın. Levreğin üzerine kendi pişen suyundan gezdirin. Yanına parmesan sepetli patates püresini yerleştirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN