Tarhunlu Omlet Eşliğinde Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba kırıp üzerine süt, tarhun, pul biber ve tuz ekleyip karıştırın. Küçük bir tavayı yağlayın. Yumurtalı karışımdan bir kepçe yardımı ile alarak tavaya döküp pişirin. Bu şekilde 5 adet küçük omlet hazırlayın. Somon pastırması dilimlerini kırmızı ve beyaz biberle tatlandırın. Daha sonra dilimleri ikiye bölün. Bir adet omleti servis tabağına alın üzerine roka, dereotu ve maydanoz yaprakları yerleştirin. Onların üzerine 1 parça somon pastırması koyun. Aynı işlemi omletler bitene kadar tekrarlayın. En üste bir dilim limon koyarak servis yapın.