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Tarhunlu Omlet Eşliğinde Somon

Tarhunlu Omlet Eşliğinde Somon
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Omlet için:

6 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 çorba kaşığı tarhun

2 çay kaşığı pul biber

Tuz

Somon pastırması için:

2 dilim somon pastırması

1 çay kaşığı çekilmiş karabiber l 1 çay kaşığı çekilmiş beyaz biber

Süslemek için:

4 dal roka

4-5 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

Limon dilimleri

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba kırıp üzerine süt, tarhun, pul biber ve tuz ekleyip karıştırın. Küçük bir tavayı yağlayın. Yumurtalı karışımdan bir kepçe yardımı ile alarak tavaya döküp pişirin. Bu şekilde 5 adet küçük omlet hazırlayın. Somon pastırması dilimlerini kırmızı ve beyaz biberle tatlandırın. Daha sonra dilimleri ikiye bölün. Bir adet omleti servis tabağına alın üzerine roka, dereotu ve maydanoz yaprakları yerleştirin. Onların üzerine 1 parça somon pastırması koyun. Aynı işlemi omletler bitene kadar tekrarlayın. En üste bir dilim limon koyarak servis yapın.
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