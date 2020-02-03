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Uzak Doğu usulü somon balığı tarifi

Somon balığı son yıllarda mutfaklarımızda özel bir yer edindi. Sağlığa son derece yararlı olduğu bütün sağlık araştırmalarında tekrarlanan somon balığını uzak doğu mutfağından sofralarınıza getirdik. İşte sizlere Uzak Doğu usulü somon balığı tarifi...
Uzak Doğu usulü somon balığı tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Japon Mutfağı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim somon fileto



2 çorba kaşığı susam yağı



3 çorba kaşığı soya sosu



1 adet limonun suyu



2 çorba kaşığı agave şurubu veya bal



1 çorba kaşığı susam



1 çorba kaşığı çörekotu



Kızartmak için:



Sıvıyağ


YAPILIŞI

Susam yağı, soya sosu, limon suyu ve balı bir kabın içinde karıştırın. Somonları bu karışımla harmanlayıp, kapağı kapalı olarak buzdolabına alın ve en az 30 dakika dinlendirin. Somonları az miktarda sıvıyağda önlü arkalı pişirin. Pişmeye yakın kabın içinde kalan sosu somonlara ilave edin. Kabarcıklar oluşmaya başlayınca ocaktan alın. Üzerine susam ve çörekotu serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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