Uzak Doğu usulü somon balığı tarifi

Susam yağı, soya sosu, limon suyu ve balı bir kabın içinde karıştırın. Somonları bu karışımla harmanlayıp, kapağı kapalı olarak buzdolabına alın ve en az 30 dakika dinlendirin. Somonları az miktarda sıvıyağda önlü arkalı pişirin. Pişmeye yakın kabın içinde kalan sosu somonlara ilave edin. Kabarcıklar oluşmaya başlayınca ocaktan alın. Üzerine susam ve çörekotu serpin. Sıcak olarak servis yapın.