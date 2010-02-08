Vanilya Soslu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrek filetoyu yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, zeytinyağında önlü arkalı kızartın. Ayrı bir yerde ıspanağı su eklemeden soteleyin. Blenderden geçirip bir tutam tuz ve yarım çorba kaşığı tereyağı ile karıştırdıktan sonra kenara alın. Havucu yeteri kadar suda haşlayın. Blenderden geçirip, kalan yarım çorba kaşığı tereyağı ile karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Vanilya sos için, levrek kılçığı, defne yaprağı, safran ve vanilyayı suda 45 dakika kaynamaya bırakın. Rengi dönünce suyu süzün. İçine krema ve tereyağı ilave edip koyulaşana kadar kaynatın. Levreği servis tabağına alın. Ispanak ve havucu yerleştirin. Sosla birlikte servis yapın.