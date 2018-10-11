Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fileto olarak hazırlanan balığı hafifçe yağlayın, çok az tuz ve karabiberle tatlandırın. Balığın derisi üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek pişirin. 2 Pişme süresi, kullanılan balığın büyüklüğüne ve fırına göre değişebilir. Balığın kenarlarının hafifçe yukarıya dönmesi, pişmenin tamamlandığını gösterir. 3 Domateslerin alt kısımlarından bıçak yardımıyla çentikler atıp kabuklarını koparmadan soyun ve bu kabukları sapların çevresinde toplayın. Domateslerin üzerine tuz ve karabiber serpin. 60-65 derecede ısıtılmış fırında sertleşmemesine dikkat ederek biraz kurutun. Zeytinyağıyla tatlandırıp balıkla birlikte servis edin.