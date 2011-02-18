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Zeytinyağlı Ahtapot

Zeytinyağlı Ahtapot
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ahtapot

1 adet soğan

1-2 adet defne yaprağı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızıbiber

YAPILIŞI

Ahtapotu iyice temizleyin. Bacaklarında kum kalmaması için sert ve ağır biçimde dövün. Tekrar temizleyin. Ahtapotu, kaynayan bol tuzlu suya 30 saniye batırıp çıkartın. 1-2 dakika sonra aynı işlemi tekrarlayın. Sonrasında kaynayan suya bırakın. Soğanı dörde bölerek, defne yapraklarıyla beraber suya ekleyin. Ahtapot normal yumuşaklığa ulaşana dek kaynatmaya devam edin. Çıkardığınızda soğumaya bırakın. Soğuduğunda küçük dilimler haline getirerek tabağa alın. Üzerine tuz, kırmızıbiber ve zeytinyağı gezdirerek ılık servis yapın.
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