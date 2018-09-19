Bardakta Sebzeli Omlet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtayı iyice çırpıp, kalan malzemeyi üzerine ilave edin ve karıştırın. Porsiyonluk, fırına dayanıklı cam kapları fırça yardımı ile yağlayıp, omlet harcını kapların üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.