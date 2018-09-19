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Bardakta Sebzeli Omlet

Bardakta Sebzeli Omlet
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

50 gram ufalanmış lor peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kıyılmış kırmızı biber

1 adet kıyılmış sarı biber

1/2 demet kıyılmış maydanoz

3 dal kıyılmış dereotu

1/2 kutu (100 ml) krema

2 çorba kaşığı un, tuz



KAPLARI YAĞLAMAK İÇİN: 2 çorba kaşığı zeytinyağı


YAPILIŞI

Yumurtayı iyice çırpıp, kalan malzemeyi üzerine ilave edin ve karıştırın. Porsiyonluk, fırına dayanıklı cam kapları fırça yardımı ile yağlayıp, omlet harcını kapların üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.
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