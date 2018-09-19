Bardakta Sebzeli Omlet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
50 gram ufalanmış lor peyniri
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kıyılmış kırmızı biber
1 adet kıyılmış sarı biber
1/2 demet kıyılmış maydanoz
3 dal kıyılmış dereotu
1/2 kutu (100 ml) krema
2 çorba kaşığı un, tuz
KAPLARI YAĞLAMAK İÇİN: 2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Yumurtayı iyice çırpıp, kalan malzemeyi üzerine ilave edin ve karıştırın. Porsiyonluk, fırına dayanıklı cam kapları fırça yardımı ile yağlayıp, omlet harcını kapların üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.