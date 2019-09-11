Bezelye Püresi Tarifi

Bezelye ve kabukları temizlenip irice doğranmış patatesi orta boy çelik bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su ve tuz ekleyip, orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca altını kısın, nane yapraklarını ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, tereyağını ekleyin ve iyice ezin. Pürenin koyuluk durumuna göre sütü ilave edip karıştırın. Karabiberini ayarlayıp ılık olarak servis yapın.