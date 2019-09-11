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Bezelye Püresi Tarifi

Yazdan kalan sebze meyveyi, sonbahar güneşinde olgunlaşan yiyeceklerle birlikte harmanlayıp son derece lezzetli tatlar yakalayabilirsiniz. Farklı tariflerde kullanabileceğiniz bezelye püresi tarifi...
Bezelye Püresi Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg taze veya dondurulmuş bezelye

2 adet küçük boy patates

Yeteri kadar su

10 dal nane

50 gram tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber


YAPILIŞI

Bezelye ve kabukları temizlenip irice doğranmış patatesi orta boy çelik bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su ve tuz ekleyip, orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca altını kısın, nane yapraklarını ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, tereyağını ekleyin ve iyice ezin. Pürenin koyuluk durumuna göre sütü ilave edip karıştırın. Karabiberini ayarlayıp ılık olarak servis yapın.

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