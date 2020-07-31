Biberiyeli kuzu sarma

Kuzu döşleri yıkayıp kurulayın ve yağlarını temizleyin. Dış yüzeylerini 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı karışımı ile ovalayın. Üç dal biberiye sapını tersten sıyırarak yapraklarını bir kaseye alın. Üzerine hardal, 4 diş dövülmüş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, toz kırmızıbiber ve kimyon ekleyip havan tokmağı ile iyice dövün. Bir adet döşü düz olarak önünüze alın, üzerine biberiyeli karışımı yayıp, ikinci döşü üzerine kapatın ve eninden sıkıca rulo şeklinde sarın. Fırın kabına alıp, mutfak ipi ile birkaç yerinden bağlayın. Pişirme kağıdı ile üzerini kapatıp, önceden ısıtılmış 140 derece fırında 3 saat pişirin (her saat başı, fırın tepsisinde biriken yağ ile eti ıslatın). Pişirme kağıdını alıp, fırın kabının çevresine 5 dal biberiye yerleştirin. Baş sarımsakları kabuklu olarak enine ikiye kesip, biberiyelerin üzerine koyun. Pişirme kağıdı ile kapatıp, 30 dakika pişirin. Üzerini açıp, altında biriken yağ ile eti ıslatın ve üzeri açık olarak 30 dakika daha pişirin. Fırından alıp, etin iyice yumuşaması için üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 15 dakika dinlendirin ve servis tabağına alın.

Sos için fırın kabındaki biberiyeleri alıp atın, sarmısakların içini fırın kabında biriken yağın içine sıkın. 1 yemek kaşığı sirke ekleyip, fırın kabını spatula yardımıyla iyice kazıyın. 3-4 yemek kaşığı sıcak su veya 2 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı hardal ekleyip iyice karıştırın. Etle birlikte servis yapın.