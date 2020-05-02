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Sofra Diğer Buğdaylı ıspanak kökü

Buğdaylı ıspanak kökü

Buğdaylı ıspanak kökü
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 yemek kaşığı aşurelik buğday



4-5 yemek kaşığı zeytinyağı



1 adet soğan



2 adet havuç



1 kg ıspanak kökü



1 tatlı kaşığı biber salçası



1 su bardağı sıcak su, tuz


YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayıp kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye ekleyip piyazlık doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine yarım ay şeklinde doğranmış havucu ilave edin. Havuçları da kavurduktan sonra salçayı katıp bir-iki kez çevirin. Ocağı kısıp ıspanağı ilave edin. Üzerine aşurelik buğdayı ekleyin. Tencerenin üzerine suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Ispanak yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

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