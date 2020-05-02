Buğdaylı ıspanak kökü

Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayıp kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye ekleyip piyazlık doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine yarım ay şeklinde doğranmış havucu ilave edin. Havuçları da kavurduktan sonra salçayı katıp bir-iki kez çevirin. Ocağı kısıp ıspanağı ilave edin. Üzerine aşurelik buğdayı ekleyin. Tencerenin üzerine suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Ispanak yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.