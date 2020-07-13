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Sofra Diğer Çift katlı tortılla pizza

Çift katlı tortılla pizza

Çift katlı tortılla pizza
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet lavaş (tortilla)



200 gram beyaz peynir



3 adet küçük sarı kabak (Girit kabağı da kullanılabilir)



1 yemek kaşığı zeytinyağı



12-15 adet kiraz domates



5-6 adet turuncu kiraz domates



8-10 dal taze kekik



1 yemek kaşığı susam



1 tutam pul biber





PİZZA SOSU İÇİN:



2 yemek kaşığı domates salçası



2 yemek kaşığı su



2 yemek kaşığı zeytinyağı


YAPILIŞI

Pişirme kağıdı serilmiş 2 adet fırın tepsisine birer adet tortilla yerleştirin. Sos için salçayı su ve zeytinyağı ile inceltip tortillaların üzerine sürüp ikinci katları yerleştirin. Dilimlenmiş kabakları zeytinyağı ile karıştırıp pizzalardan birinin üzerine daire şeklinde dizin. Domatesleri ikiye bölüp yarısını kabakların ortasına koyun. Peynirin yarısını üzerlerine serpin. Kekik dallarını yerleştirip pul biber ve susam serpin. Kalan peyniri diğer pizzanın üzerine serpin ve kalan domatesleri yerleştirin. Susam serpin ve kekik dallarını koyun. Pizzaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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