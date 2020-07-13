Çift katlı tortılla pizza

Pişirme kağıdı serilmiş 2 adet fırın tepsisine birer adet tortilla yerleştirin. Sos için salçayı su ve zeytinyağı ile inceltip tortillaların üzerine sürüp ikinci katları yerleştirin. Dilimlenmiş kabakları zeytinyağı ile karıştırıp pizzalardan birinin üzerine daire şeklinde dizin. Domatesleri ikiye bölüp yarısını kabakların ortasına koyun. Peynirin yarısını üzerlerine serpin. Kekik dallarını yerleştirip pul biber ve susam serpin. Kalan peyniri diğer pizzanın üzerine serpin ve kalan domatesleri yerleştirin. Susam serpin ve kekik dallarını koyun. Pizzaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.