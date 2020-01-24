Çoban pay tarifi

PATATESLERİ, kabukları ile birlikte yıkayarak fırın torbalarına yerleştirin ve ağızlarını kapatın. Poşetlerin birkaç yerine çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat boyunca pişirin. Patatesler pişerken tereyağını bir tavada eritin. Rendelenmiş soğan ve kıymayı ekleyip birlikte kavurun. İçine garnitürü ekleyerek 2-3 dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip altını kapatın. Pişen patatesleri fırından alıp üzerlerini kapak şeklinde açın ve patateslerin içini dikkatlice boşaltın. Hazırladığınız kıymalı karışımı patateslerin içine doldurun. Patateslerin içinden çıkardığınız parçalarını ezip kaşar peyniri ile karıştırın. Daha sonra sıkma torbası yardımıyla patateslerin üzerine sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin ve sıcak servis edin.

Aşçı Şefika Günyel