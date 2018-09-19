Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice karışana kadar çırpın. Sıvı yağı geniş olmayan bir tencereye alıp kızdırın. Sosisleri çöp şişlere geçirin. Hamura bulayıp bekletmeden kızgın yağa atın. Renkleri değişene dek pişirin ve tavadan alın. Kağıt havlu serili bir tabağa aktarıp fazla yağını alın. Ketçap, mayonez ve hardal eşliğinde servis yapın. Dilerseniz turşu, marul ve domatesle birlikte sandviç ekmeklerinin içine de koyabilirsiniz.