Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kokteyl sosis
HAMURU İÇİN:
1 çay bardağı un
1 çay bardağı mısır unu
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı toZ şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 paket kabartma tozu
KIZARTMAK İÇİN: Sıvıy ağ
YAPILIŞI
Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice karışana kadar çırpın. Sıvı yağı geniş olmayan bir tencereye alıp kızdırın. Sosisleri çöp şişlere geçirin. Hamura bulayıp bekletmeden kızgın yağa atın. Renkleri değişene dek pişirin ve tavadan alın. Kağıt havlu serili bir tabağa aktarıp fazla yağını alın. Ketçap, mayonez ve hardal eşliğinde servis yapın. Dilerseniz turşu, marul ve domatesle birlikte sandviç ekmeklerinin içine de koyabilirsiniz.