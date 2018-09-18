Dereotlu Bademli Ekmek Üstü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keçi peynirini bir çatal yardımıyla ezin. İçine kalan malzemeyi ekleyip homojen bir kıvam alana dek kaşıkla karıştırın. Karışımı ekmek dilimlerinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde sürün ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişirin. Dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.