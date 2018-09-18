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Dereotlu Bademli Ekmek Üstü

Dereotlu Bademli Ekmek Üstü
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7-8 dilim ekmek



ÜZERI İÇİN:

200 gram keçi peyniri

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı file badem

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı



SÜSLEMEK İÇİN: 7-8 dal dereotu

YAPILIŞI

Keçi peynirini bir çatal yardımıyla ezin. İçine kalan malzemeyi ekleyip homojen bir kıvam alana dek kaşıkla karıştırın. Karışımı ekmek dilimlerinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde sürün ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişirin. Dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.
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