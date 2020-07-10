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Sofra Diğer Domatesli piliç baget

Domatesli piliç baget

Domatesli piliç baget
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 kg kiraz domates



8 adet piliç baget



1 yemek kaşığı zeytinyağı



4 adet sivri biber



1 adet sarı biber



3 dal taze soğan



4-5 diş sarmısak



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı pulbiber



1 çorba kaşığı kekik



3 dal biberiye



1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Bagetleri yıkayıp iyice kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve bagetleri harlı ateşte çevirerek kızartın. Daha sonra bir tabağa alın. Aynı tavada doğranmış biberleri renklerini kaybetmeyecek şekilde soteleyin. Yıkanıp doğranmış soğan, sarımsak ve yıkanıp ikiye kesilmiş kiraz domatesleri ilave ederek harlı ateşte 3-4 dakika soteleyin. Üzerine tavuk bagetleri, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tavanın kapağını kapatarak birkaç dakika demlenmeye bırakın. Biberiye ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.

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