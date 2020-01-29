Erikli yaprak sarma

15 adet kuru ekşi erik
400 gram kuzu-dana karışık kıyma
300 gram salamura asma yaprağı
Yarım su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet soğan, 1 diş sarmısak
6'şar dal maydanoz dereotu, nane
1 çorba kaşığı tereyağı
Yeteri kadar su, tuz, karabiber
Asma yapraklarını ılık suya koyup, birkaç kez suyunu değiştirerek fazla tuzunu alın. Sudan çıkarıp elinizle sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, sıvıyağ, ince kıyılmış soğan, sarmısak, maydanoz, dereotu, nane, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Bir adet asma yaprağını düz bir zemine serip içine hazırladığınız harçtan koyup, sarın. İç harç ve yaprak bitene dek işleme devam edin. Bir tencerenin dibine birkaç adet asma yaprağı serin. Üzerine, aralarına kuru erikleri koyarak, birkaç kat halinde sarmaları yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Sarmaların seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tereyağını 3-4 parça halinde tencereye koyun. Sarmaların üzerine ısıya dayanıklı bir kapak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika pişirip ocaktan alın.