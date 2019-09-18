Ev yapımı sucuk tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 kg yağlı kıyma
2 baş dövülmüş sarmısak
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
1 çorba kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
5 silme çorba kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kıyma, sarmısak ve baharatları karıştırın. Üzerini örterek bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün yeniden yoğurup porsiyonluk olarak ayırın. Her parçayı 5 cm çapında silindirler yaparak ince buzdolabı poşetlerine, ardından streç filme sararak derin dondurucuya koyun. Bir gece dondurucuda bekletin. Servis etmeden 15 dakika önce dondurucudan çıkarıp istediğiniz kalınlıkta dilimleyin. Üzerindeki poşetleri çıkararak hafifçe yağlanmış tavada pişirerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Şefika’nın notu:
Sucuk, literatürlerde “baharatlanmış kıymanın kurutulmuş bağırsağa doldurulmuş şekli” diye geçer. Fakat sucuğun ortaya çıkışıyla ilgili farklı hikayeler anlatılmaktadır.
Eskiden başta tarla işçileri olmak üzere sıcakta çalışanlar için et yemek çok zor bir işti. Sıcaklardan dolayı et fazla durmaz ve kısa süre içinde yenmeyecek hale gelirdi. Bozulmayı önlemek için kıymayı bolca baharata bularlar, o şekilde ömrünü uzatmaya çalışırlardı.
Yalnız kıymanın hava almaması gerekiyordu. Bunun için birçok denemeden sonra bağırsak bulundu. Temizlenen ve kurutulan bağırsaklara baharatlı kıymayı koymak o yiyeceğin uzun süre bozulmamasına yarıyordu.
Bazen günler geçirilen elektriksiz yayla ortamında her daim et tüketme ihtiyacı bu şekilde giderilmiş oluyordu.