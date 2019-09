Ev yapımı sucuk tarifi

Sofra Tarifi

PÜF NOKTASI

Şefika’nın notu: Sucuk, literatürlerde “baharatlanmış kıymanın kurutulmuş bağırsağa doldurulmuş şekli” diye geçer. Fakat sucuğun ortaya çıkışıyla ilgili farklı hikayeler anlatılmaktadır. Eskiden başta tarla işçileri olmak üzere sıcakta çalışanlar için et yemek çok zor bir işti. Sıcaklardan dolayı et fazla durmaz ve kısa süre içinde yenmeyecek hale gelirdi. Bozulmayı önlemek için kıymayı bolca baharata bularlar, o şekilde ömrünü uzatmaya çalışırlardı. Yalnız kıymanın hava almaması gerekiyordu. Bunun için birçok denemeden sonra bağırsak bulundu. Temizlenen ve kurutulan bağırsaklara baharatlı kıymayı koymak o yiyeceğin uzun süre bozulmamasına yarıyordu. Bazen günler geçirilen elektriksiz yayla ortamında her daim et tüketme ihtiyacı bu şekilde giderilmiş oluyordu.