Ev Yapımı Tarhana

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biberlerin tohumlarını çıkartıp iri iri doğrayın. Soğanları ve domatesleri dörde bölün. Bütün sebzeleri düdüklü tencereye aktarın. Hiç su ilave etmeden sebzelerin kendi suları ile iyice yumuşayana dek pişmesini sağlayın. Sebzeleri suyuyla birlikte ovalayarak kevgirden geçirin. Kevgirin üzerinde kalan kabuklu kısmını atın. Ezilmiş sebzeli su soğuduğunda yoğurdu, irmiği ve unu ilave edip yoğurun. Hamur kabının kapağını kapatarak, hamuru oda sıcaklığında 3 gün mayalandırın. 3 gün sonra hamurdan yumruk iriliğinde parçalar koparıp, temiz bir bez üzerine parçaları yassılatarak serin. Ara sıra hamurları alt üst ederek kurumalarını sağlayın. Daha sonra hamurları küçük parçalara ayırın. Delikli kevgirden geçirin. Dilerseniz ufalama işlemini robotta da yapabilirsiniz. Tarhanayı temiz bir bez üzerine yayıp birkaç gün kurutun. Bez torbada saklayın.