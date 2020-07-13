Fırında sebze

Patatesleri ve havuçları derin bir kaba alıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve arzunuza göre deniz tuzu ile karıştırın. Kabak ve biberleri de başka bir kaba alıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla karıştırın. Patates ve havuçları pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, kabak ve biberleri ilave edin. Yeniden fırına verip 8-10 dakika daha pişirin. Bezelye ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ile harmanlayıp üzerine ekleyin. Kruton için küp doğranmış ekmekleri de ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kuru nane ve tuz ile harmanlayıp sebzelere ilave edin. Hepsini birlikte 15-20 dakika daha pişirin. Pratik guacamole sos için zeytinyağı ve pul biberi iyice karıştırıp kırmızı renk yağa geçene kadar bekletin. Jalapeno biberi ocakta hızlıca közleyin, soyun ve soğutun. Avokadonun çekirdeğini çıkarın. Kabuklarını soyup biraz taneli kalacak şekilde çatalla ezin. Köz jalapeno biberini kıyıp avokadoya homojen olarak karıştırın. Lime suyu, tuz ve pul biberli zeytinyağını ekleyip karıştırın. Sarmısaklı yoğurt sos için zeytinyağı ve pul biberi iyice karıştırıp kırmızı renk yağa geçene kadar bekletin. Sarımsağı rendeleyip tuzla birlikte yoğurda karıştırın. Yoğurdun ortasına kaşığın tersiyle bir havuz açıp pul biberli zeytinyağını dökün. Sosları sıcak sebzelerin yanında soğuk olarak servis edin.