Fırında Tatlı Patatesli Yumurta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyup, irice doğrayın ve orta boy bir fırın kabına alın. Zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon ve su ekleyip karıştırın. Kabın üzerini pişirme kağıdı ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, sosis ilave edin ve maydanoz serpiştirin. Yeniden fırına verip 15 dakika daha pişirin. Fırından alıp, yumurta kıracağınız yerlere oyuklar açın ve yumurtaları bu oyukların içine kırın. Fırına verip 5 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.