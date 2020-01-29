Gül poğaça tarifi...

Öncelikle iç malzeme için beyaz peynir ve tulum peyniri ile maydanozu bir kapta karıştırın. Hamuru için 1 adet yumurta ve 2 adet yumurta akını yoğurma kabına alın. Üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip elinizle karıştırın. 1 su bardağı un ve iri parçalara ayırdığınız tereyağını ilave edip özleşene kadar yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un, karbonat ve tuz ekleyip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane yardımıyla ince olacak şekilde açın. Neskafe tabağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar kesin ve orta kısmına peynirli iç harçtan koyun. Hamurun karşılıklı uçlarını bıçakla ortaya gelecek şekilde kesin ve her bir parçayı peynirin üzerine doğru kapatarak gül şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve ayırdığınız 2 adet yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün. Fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin.