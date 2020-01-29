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Gül poğaça tarifi...

Üstü kızarmış içi yumuşacık bir lezzete kimse hayır diyemez. İşte kış kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan gül poğaça tarifi...
Gül poğaça tarifi...
  • 22 Adet
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta (2 adet yumurtanın sarısı üzerine sürülecek)



1 çay bardağı sıvıyağ



1 çay bardağı yoğurt



Aldığı kadar un



100 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım çay kaşığı karbonat



1 çay kaşığı tuz



İç malzeme için:



Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir



Yarım su bardağı rendelenmiş tulum peyniri



10 dal kıyılmış maydanoz


YAPILIŞI

Öncelikle iç malzeme için beyaz peynir ve tulum peyniri ile maydanozu bir kapta karıştırın. Hamuru için 1 adet yumurta ve 2 adet yumurta akını yoğurma kabına alın. Üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip elinizle karıştırın. 1 su bardağı un ve iri parçalara ayırdığınız tereyağını ilave edip özleşene kadar yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un, karbonat ve tuz ekleyip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane yardımıyla ince olacak şekilde açın. Neskafe tabağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar kesin ve orta kısmına peynirli iç harçtan koyun. Hamurun karşılıklı uçlarını bıçakla ortaya gelecek şekilde kesin ve her bir parçayı peynirin üzerine doğru kapatarak gül şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve ayırdığınız 2 adet yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün. Fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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