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Sofra Diğer Humus ve dukkah

Humus ve dukkah

Humus ve dukkah
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

DUKKAH İÇİN:



1 su bardağı fındık



1 su bardağı Antep fıstığı



2 yemek kaşığı kişniş tohumu



2 yemek kaşığı hardal tohumu



1 tatlı kaşığı kimyon



HUMUS İÇİN



1 su bardağı haşlanmış nohut



2 yemek kaşığı tahin



1 tatlı kaşığı kimyon



1 diş sarımsak



1 adet limonun suyu



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1/4 su bardağı su


YAPILIŞI

Dükkah için tüm malzemeyi mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Kapaklı bir kaba doldurun. Humus için nohut, tahin, kimyon, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve suyu kıvam alana kadar mutfak robotundan geçirin. Gerekirse 2-3 yemek kaşığı su ilave edip karıştırın. Geniş bir tabağın bir köşesine dukkah, diğer köşesine humusu yerleştirerek servis yapın.

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