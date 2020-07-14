Humus ve dukkah

Dükkah için tüm malzemeyi mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Kapaklı bir kaba doldurun. Humus için nohut, tahin, kimyon, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve suyu kıvam alana kadar mutfak robotundan geçirin. Gerekirse 2-3 yemek kaşığı su ilave edip karıştırın. Geniş bir tabağın bir köşesine dukkah, diğer köşesine humusu yerleştirerek servis yapın.