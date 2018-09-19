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Ispanaklı Mantarlı Krep

Ispanaklı Mantarlı Krep
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

KREP HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı zeytinyağı



HARÇ İÇİN:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

250 gram kültür mantarı

250 gram bebek ıspanak

Tuz

YAPILIŞI

Harç için zeytinyağını tavaya alıp, kıyılmış soğanı ilave edin ve rengi dönene dek soteleyin. Mantarları iyice fırçalayıp dörde bölün ve tavaya ekleyin. Yumuşayana dek karıştırarak soteleyin. Tuz ve bütün haldeki bebek ıspanakları ilave edip, rengi dönene dek pişirin ve ocaktan alın. Krep hamuru için yumurtayı iyice çırpın. Süt ekleyip karıştırmaya devam edin. Un ilave edip, pürüzsüz ve boza gibi bir kıvam alana dek çırpın. Orta boy bir tavayı 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayıp, ocaktan alın ve krep hamurundan 1 çorba kepçesi alıp, tavanın tam ortasına dökün. Hafif sallayarak hamurun düzgün yayılmasını sağlayın. Ocağa oturtup, orta ateşte kenarlarının rengi dönene dek pişirin. Ters yüz edip 2 dakika sonra ocaktan alın. Kalan krep hamurunu da aynı şekilde tavayı yağlayarak pişirin. Daha sonra kreplerin ortalarına harcı pay edip, dilediğiniz şekilde sarın ve süsleyerek servis yapın.
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