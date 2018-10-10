Kara Üzüm Ve Yeşil Elma Sirkesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Üzümleri ve elmaları iyice yıkayın. Elmaları küçük parçalar şeklinde doğrayın. Üzümleri küçük salkımlar şeklinde koparın. Meyveleri ve suyu büyük bir cam kavanozun içine doldurun. Balı ekleyip karıştırın. Kavanozun üzerini tülbent ile kapatıp hafifçe serin ve güneş görmeyen bir ortamda 20 gün boyunca bekletin. İki günde bir sirke karışımını tahta kaşıkla karıştırıp üzerine tekrar tülbenti yerleştirin. 20 günün sonunda sirkenin üzerinde oluşan jelimsi tabakayı alıp bir kavanozda buzdolabında saklayın. Kavanozun üzerini bu kez kapağı ile kapatıp 20-30 gün daha bekletin. Süre sonunda sirkeniz hazır olacak.