DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Kara Üzüm Ve Yeşil Elma Sirkesi

Kara Üzüm Ve Yeşil Elma Sirkesi

Kara Üzüm Ve Yeşil Elma Sirkesi
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    5 litre su

    750 gram kara üzüm

    2 adet yeşil elma

    1 tatlı kaşığı bal

    YAPILIŞI

    Üzümleri ve elmaları iyice yıkayın. Elmaları küçük parçalar şeklinde doğrayın. Üzümleri küçük salkımlar şeklinde koparın. Meyveleri ve suyu büyük bir cam kavanozun içine doldurun. Balı ekleyip karıştırın. Kavanozun üzerini tülbent ile kapatıp hafifçe serin ve güneş görmeyen bir ortamda 20 gün boyunca bekletin. İki günde bir sirke karışımını tahta kaşıkla karıştırıp üzerine tekrar tülbenti yerleştirin. 20 günün sonunda sirkenin üzerinde oluşan jelimsi tabakayı alıp bir kavanozda buzdolabında saklayın. Kavanozun üzerini bu kez kapağı ile kapatıp 20-30 gün daha bekletin. Süre sonunda sirkeniz hazır olacak.
    Bunları da Denemek İster misiniz?
    Turşu Kavurma
    Turşu Kavurma
    Kuymak
    Kuymak
    Tulum Peynirli Kuruyemişli Dürüm
    Tulum Peynirli Kuruyemişli Dürüm
    Tatlı Patates Kumpiri
    Tatlı Patates Kumpiri
    Pratik Fırın Tostu
    Pratik Fırın Tostu
    Corn Dog
    Corn Dog
    Bardakta Sebzeli Omlet
    Bardakta Sebzeli Omlet
    Meyveli Ebruli Yoğurt
    Meyveli Ebruli Yoğurt

    Yemek Kategorileri

    BİZE ULAŞIN